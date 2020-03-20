مصر وتنزانيا تبحثان تطورات سد النهضة

المصدر: (دار السلام - د.ب.أ)

بحث وزيرا الخارجية التنزاني بالاماجامبا كابودي، ونظيره المصري سامح شكري، أمس، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي. وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان، بأن ذلك يأتي في إطار الجولة التي يقوم بها الوزير شكري لعدد من الدول الأفريقية. وصرح الناطق بأن شكري استعرض مطولاً مجمل تطورات ما تم في مسار المفاوضات، وصولاً إلى ما نتج عنها مؤخراً من التوصل لصيغة اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث برعاية الجانب الأمريكي والبنك الدولي.

وأفاد الناطق بأنّ الوزير التنزاني قال إنهم يقدّرون ما أبدته مصر من جهد ومرونة سعياً للتوصل لاتفاق يحقق مصالح الأطراف الثلاثة. كما ذكر الناطق، أن الوزير شكري أشار إلى خصوصية العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين، والأهمية التي تحتلها تنزانيا بالنسبة لمصر، مؤكداً على الدعم للجهود التنموية التنزانية.