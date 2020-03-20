مقتل جنديين تركيين في إدلب

المصدر: الحسكة - عبدالله رجا

قتل جنديان تركيان في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في أول خسائر لهذه القوات المحتلة منذ دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في المنطقة بداية الشهر الحالي.

وأفاد كل من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ومحافظة سيواس (وسط)، التي يتحدر منها أحد الجنديين، عن مقتل الجنديين في إدلب، وذلك على حسابهما على موقع تويتر. ولم توضح السلطات التركية ظروف مقتل الجنديين.

إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد عن «انفجار عبوتين ناسفتين انفجرتا في رتل عسكري للقوات التركية أثناء مروره على الطريق الدولي إم -4» في ريف إدلب الغربي.

إلى ذلك، أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة لها في قرية الجينة بريف حلب الغربي، بعد تمركزها في قرية رام حمدان بريف إدلب الشمالي، حيث استقدمت رتلين عسكريين مؤلفين من آليات ومدرعات ودبابات دخلت من معبر كفر لوسين.

وأزال الجيش التركي، السواتر الترابية على الطريق الدولي إم 4 بالقرب من أريحا في ريف إدلب، تمهيداً لاستعادة الحركة المرورية وتسيير دوريات مشتركة مع الجانب الروسي، عقب تنظيم اعتصام من قبل مدنيين على الطريق الدولي، مانعين الدوريات الروسية من المرور، حيث أجبرت على العودة دون الدخول بمناطق المسلحين، ومطالبين بعودة النازحين إلى بيوتهم قبل فتح الطريق، ليصل عدد النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد إلى 43.