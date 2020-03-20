خادم الحرمين: العالم في مرحلة صعبة

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، أن العالم يعيش الآن مرحلة صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال في كلمة تلفزيونية، إن أزمة الفيروس ستمضي رغم قسوتها ومرارتها، مؤكداً استمرار المملكة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

وأكد خادم الحرمين حرصه الشديد على توفير ما يلزم السعوديين والمقيمين في المملكة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية خلال هذه الأزمة.

وأشار إلى أن القطاعات الحكومية في المملكة تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم. ولفت الملك سلمان في كلمته إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي في مواجهة الفيروس.

وتابع: «سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه وعملنا بالأسباب وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته».

ويأتي خطاب خادم الحرمين في وقت، عززت دول المنطقة من إجراءاتها لمحاصرة الفيروس بين إعلان لإلغاء للعام الدراسي، وفرض لحظر التجوال، وإيقاف لصلاة لخطبة وصلاة الجمعة، في حين أعلنت الكويت تمديد العمل بقرار تعطيل الدراسة حتى 4 أغسطس المقبل، وقررت الحكومة الكويتية إنهاء العام الدراسي الجاري، وبدء الدراسة للعام الجديد بتاريخ 4 أغسطس المقبل.

وفي البحرين، تم الإعلان عن إيقاف خطبة وصلاة الجمعة بجوامع المملكة، ابتداءً من اليوم، وحتى إشعار آخر.

وقالت إدارة الأوقاف السنية البحرينية، نقلاً عن وكالة الأنباء البحرينية، إن هذا القرار يأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس «كورونا».

وقف النقل

وفي الجزائر، خلص اجتماع الرئاسة الجزائرية إلى وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات.

وأغلقت المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة وسيجري تطبيق هذه الإجراءات ابتداءً من بعد غدٍ الأحد إلى غاية الرابع من أبريل المقبل، ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة، وضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية.

أما موريتانيا فأعلنت فرض حظر التجوال يومياً لمدة 10 ساعات.

عزل عمّان

وفي الأردن، عزل الجيش عمّان عن بقية أنحاء البلاد، حيث فرض إغلاقاً على سكانها البالغ عددهم 10 ملايين، بهدف مكافحة انتشار فيروس «كورونا».

وقال الناطق باسم الجيش، العميد الركن مخلص المفلح، لوسائل إعلام رسمية، إن هذه الإجراءات، تهدف للحد من انتشار الفيروس.