تزايد حالات التعافي

المصدر: (الرياض-البيان،وكالات)

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي أمس، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في المملكة بلغ 238 مشيراً إلى ازدياد ملحوظ في حالات التعافي من كورونا.

وشرح العبدالعالي أن غالبية الإصابات قادمة من الخارج، مضيفاً: «نشهد ارتفاعاً عالمياً بإصابات كورونا».

في سياق متصل، أشار العبدالعالي إلى ازدياد ملحوظ في حالات التعافي من كورونا، مؤكداً ارتفاع حالات التعافي من الفيروس في السعودية إلى 8.

ولفت العبدالعالي بتقيد السعوديين بتعليماتها للوقاية من انتشار الفيروس.

ونصح السعوديين والمقيمين بالبقاء في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف تفشي فيروس كورونا، مضيفاً: «يجب غسل اليدين وتجنب المصافحة والبعد عن التجمعات».

وشدد العبدالعالي على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي لمدة 14 يوماً كاملة.

كما أكد أنه تم إجراء 14 ألف فحص مخبري لاكتشاف الإصابة بكورونا في المملكة.

وشرح العبدالعالي أن «الاكتشاف المبكر للإصابة بكورونا يسهل عملية العلاج»، مذكّراً بأن «جميع علاجات كورونا لا تزال تحت البحث والتجريب».

وكانت الصحة السعودية، أعلنت أول من أمس عن رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن 45 حالة من التي تم رصدها كانت قادمة خلال يومين من كل من 7 دول.