الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين

المصدر: (رام الله - وام)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، ثمانية مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال داهم مناطق مختلفة في الضفة بحثاً عن مطلوبين فلسطينيين بزعم تخطيطهم لعمليات ضد الجيش والمستوطنين. وكان الاحتلال قد اعتقل، أول من أمس، عشرة مواطنين من الضفة.

وقال نادي الأسير إن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة وهم: نور صرصور، ومحمد برهان دراغمة، وأدهم أبو عرقوب، وعلاء الغزاوي، وعماد الشيخ، وعلي جبر. على صعيد متصل، أصيب فتى فلسطيني صباح أمس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة ونقل إلى المستشفى، حيث وصفت حالته ما بين المتوسطة إلى الطفيفة.