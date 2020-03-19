عُمان تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت وزارة الصحة العمانية في بيان لها عن تسجيل9 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا( كوفيد 19) منها 8 حالات لمواطنين وحالة واحدة لوافد، 3 حالات مرتبطة بالمخالطة لحالات سابقة و6 حالات مرتبطة بالسفر لكل من بريطانيا والولايات

المتحدة والهند ومصر.

وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 48 حالة. وتود الوزارة التأكيد ان13 حالة قد تماثلت للشفاء، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وتهيب الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الارشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والانف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عن العطس والسعال.