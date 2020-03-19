مصر تعلن تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدة وحالة وفاة جديدة.

وقالت الوزارة في موقعها على فيسبوك اليوم الخميس إن الحالات الجديدة ترفع الاجمالي 256حالة .

وأ ضافت ان عدد الحالات التي شفيت بلغ 28حالة.

وتابعت ان عدد حالات الوفاة بلغت سبع حالات.

واتخذت مصر سلسلة من الاجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد شملت تأجيل الدراسية لمدة اسبوعين اعتبارا من الاحد الماضي وغلق المطاعم والمقاهي والمقاهي والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وذلك حتى نهاية آذار/مارس الجاري.