الكويت تسجل 12 إصابة جديدة بفیروس كورونا

المصدر: وكالات

سجلت دولة الكويت 12 حالة جدیدة مؤكدة ثبتت إصابتھا بفیروس كورونا المستجد "كوفید 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142 حالة، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبد الله السند.

الشارقة 24 - كونا:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبد الله السند، تسجیل 12 حالة جدیدة مؤكدة ثبتت إصابتھا بفیروس كورونا المستجد "كوفید 19"، في الكویت، خلال الـ 24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142 حالة، ومع حالات الشفاء الـ 15 "یصبح لدینا 127 حالة تتلقى الرعایة الصحیة حالیاً".

وذكر السند، في المؤتمر الصحافي الـ 18 لوزارة الصحة، الأربعاء، أن الحالات الـ 12 الجدیدة المسجلة ھي 8 حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة منھا 6 حالات لكویتیین، وحالة واحدة أمیركیة، وحالة واحدة إسبانیة.

وأضاف أن ھناك حالتین مخالطتین لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة واحدة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سویسرا، والحالة الأخیرة لمواطن ما زالت في التقصي الوبائي.

وأشار إلى أن ھناك 4 حالات في العنایة المركزة، منھا 3 حالات حرجة، وواحدة مستقرة، في حین بلغ عدد الذین خرجوا من المحاجر الصحیة 573 حالة، فیما بلغ عدد المسوحات المأخوذة 12997 مسحة.