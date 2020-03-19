السعودية تدعو الـ «20» لقمة افتراضية

المصدر: (الرياض - وام )

دعت المملكة العربية السعودية، لعقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة العشرين للتفاكر حول فيروس كورونا.

وأوضحت المملكة العربية السعودية، في بيان، أنه استشعاراً منها لأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، فإنها تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي افتراضي الأسبوع المقبل، بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار الوباء.

وذكر البيان، أن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية، مؤكداً أنّ مجموعة العشرين ستعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء، وسيعمل القادة على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أنّ القمة ستبني على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة. وأشار البيان، إلى أنّ رئاسة السعودية ستستمر في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.