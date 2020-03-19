الحوثي يتلقى صفعات جديدة على 3 جبهات

المصدر: عدن - البيان

أنزلت القوات المشتركة في الساحل الغربي والحديدة ضربات قاسية بالميليشيا الحوثية وحماقاتها المتكررة والمتزايدة خلال الساعات الماضية، وتلقّت صفعات جديدة وانكسارات متتالية تكبّدت خلالها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ورداً على تصعيد ميليشيا الحوثي خروقها في الحديدة، شنّت القوات المشتركة هجمات مباغتة على ثلاث جبهات في وقت واحد، كبّدت خلالها الميليشيا بعشرات القتلى والجرحى وتدمير عتاد والاستيلاء على أسلحة.

وفي مزارع الحسينية بمديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة، حاولت بقايا جيوب الميليشيا الحوثية الدفع بالعشرات من عناصرها إلى أنفاق ومخابئ مستحدثة في المزارع شرق منطقة الجاح الاستراتيجية.

وتمكنت وحدات الاستطلاع في القوات المشتركة من رصد تجمعات المتسللين ومخازن أسلحة لحظة تسليحهم منها لتنفيذ التسلل، وسرعان ما تم دكها بضربات مباشرة من قبل القوات المشتركة المرابطة في تلك المواقع.

تقدم

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية المسنودة بالقبائل واصلت تقدمها في جبهة هب والشعف، إذ استولت على 6 عربات عسكرية وعشرة أطقم - سيارات دفع رباعي وأسلحة، كما تم أسر أكثر من 16 في الهجوم المعاكس الذي شنّته ضد الميليشيا.

وفي جبهة قانية بمحافظة البيضاء، تكبدت الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على يد قوات الجيش المسنودة بالقبائل، كما تم أسر قائد الميليشيا في الجبهة، ويحمل رتبة لواء، ويدعى حمزة صالح الوهبي.

وقالت المصادر إن القتال بين الجانبين وصل إلى المواجهة المباشرة وجهاً لوجه، في جبل مسعودة، حيث استعادت قوات الجيش كامل المواقع التي كانت بيد ميليشيا الحوثي.

مواجهات

وفي جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، وبالتحديد في هيلان والمشجع دارت مواجهات عنيفة بين الميليشيا وقوات الجيش، بإسناد من مقاتلات التحالف، إذ تمكنت قوات الجيش من طرد الميليشيا من المواقع التي كانت قد تقدمت فيها خلال اليومين الماضيين، وأبرزها مرتفعا الشافعي والخطاب، وأكثر من عشرين من عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم خلال معارك أمس.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو للقوات المشتركة عقب دحرها الميليشيا الانقلابية في جبهة قانية، شمالي محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأوضح المركز أن المعارك متواصلة في جبهات صرواح، والمخدرة، وقانية، وسط تقهقر الميليشيا الحوثية، وانهيارات في صفوفها، بحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني.

وأكد أن المعارك تزامنت مع قصف مكثف من مدفعية الجيش، وغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية، كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. كما نشر مقطع آخر للمعارك الشرسة التي يخوضها أبطال القوات المشتركة ضد ميليشيا الحوثي في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.