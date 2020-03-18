شفاء 3 حالات جديدة من كورونا في الكويت

المصدر: كونا

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الأربعاء شفاء ثلاث حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد في الكویت لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوصات المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الثلاث من الفیروس وھم كویتیون (مواطنتان ومواطن).

وأشار إلى أنھ سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین ب(كورونا) تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.