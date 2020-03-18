السيسي يأمر بإصلاح الأضرار الناتجة عن السيول

المصدر: ( القاهرة - وكالات)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستخلاص الدروس المستفادة من التحديات التي واجهت الدولة في التعامل مع السيول؛ كما أمر بالإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن السيول في كافة المحافظات.

وأكد السفير بسام راضي الناطق باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس الرقابة الإدارية.

وتناول الاجتماع استعراض نتائج إجراءات الحكومة لاحتواء موجة السيول التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وبلغت خسائر قطاع الكهرباء نحو 400 مليون جنيه، والنقل والطرق نحو 100 مليون جنيه، فضلاً عن تكلفة مقدارها 650 مليون جنيه لمشروع تطوير منطقة الزرايب المتضررة.