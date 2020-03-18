الأردن ينشر الجيش ويعطل قطاعيه العام والخاص

المصدر: عمان - وكالات

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مرسوماً ملكياً يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز، صلاحيات بموجب قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث، لفرض حظر للتجول وإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل للأشخاص.

وقال ملك الأردن في رسالة للرزاز إنه وافق على القانون للمساعدة في مكافحة الفيروس دون المساس بالحقوق السياسية والمدنية للمواطنين. وأعلنت الحكومة الأردنية، أمس، تعطيل القطاعين العام والخاص عدا الخدمات الصحية مدة أسبوعين، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا في بلد سجلت فيه 36 إصابة شفيت إحداها، مؤكدة فرضها الحجر الصحي الإجباري 14 يوماً على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

وانتشر الجيش في مداخل المدن والمحافظات بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان حمل رقم (1) إن «القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج المدن». وقال الناطق باسم الحكومة، إن الحكومة قررت «تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء»، إضافة إلى «تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحي» مدة أسبوعين اعتباراً من اليوم.