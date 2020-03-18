التحالف يعترض زورقين مفخخين للحوثي

المصدر: عدن-البيان- الرياض-وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس اعتراض وتدمير زورقين مفخخين ومسيرين عن بعد، أطلقهما الحوثيون من محافظة الحديدة.

في وقت صدت القوات المشتركة هجوماً واسعاً للميليشيا باتجاه غربي مدينة مأرب ونفذت هجوماً معاكساً استعادت خلاله عدداً من المواقع وقتلت العشرات من مسلحي الميليشيا.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات البحرية رصدت صباح أمس محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوبي البحر الأحمر.

تدمير

وأوضح المالكي أن «الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد، من محافظة الحديدة».

وأضاف المالكي إنه تم إعطاب وتدمير الزورقين، واصفاً ما حدث بتهديد «للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوبي البحر الأحمر».

وأوضح أن الميليشيا الحوثية تتخذ من محافظة الحديدة مركزاً لإطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات من دون طيار، والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد.

وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وبحسب المالكي، فإن ميليشيا الحوثي تنتهك نصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، حيث بلغ عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد والتي تم رصدها وتدميرها 46، وبلغ عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها 153.

وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تواصل تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية.

هجوم

إلى ذلك، شنت ميليشيا الحوثي فجر أمس هجوماً واسعاً بهدف السيطرة على مناطق تسيطر عليها قوات الشرعية في مديرية صرواح غربي مدينة مأرب، فيما نجحت القوات المشتركة وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، في صد الهجوم وهاجمت مواقع الميليشيا في مديريتي مجزر، صرواح، كما نفذت هجوماً ثالثاً من اتجاه منطقة قانية على حدود محافظة مأرب مع محافظة البيضاء.

وذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت أكثر من عشرين غارة جوية على مواقع الميليشيا موفرة غطاءً جوياً لقوات المشتركة التي تصدت للهجوم واستعادت عدد من المواقع.

معسكر

وقالت إن الميليشيا استهدفت في هجومها السيطرة على معسكر كوفل وركزت في جبهة صرواح وهو المعسكر المهم الذي يشكل أقوى حامية في غربي مدينة مأرب، حيث سيطرت على بعض المواقع ولكن قوات الجيش استعادتها بعد ساعات قليلة من سقوطها، وقتلت العشرات من المهاجمين.