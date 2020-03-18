السعودية تدعو لعقد قمة استثنائية افتراضية لمجموعة الـ 20 حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تجري المملكة العربية السعودية اتصالات مستمرة مع دول مجموعة العشرين لعقد اجتماع قمة استثنائي –افتراضي– الأسبوع المقبل بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، استشعاراً منها لأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة هذا الفيروس، حيث إن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية.

وستعمل مجموعة العشرين مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء. وسيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.

كما ستبني القمة على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة.

وستستمر رئاسة المملكة في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)