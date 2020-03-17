أحدث قرارات اللجنة العمانية العليا لمواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) عددا من القرارات تطبق من الساعة الثانية عشر ظهر يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 مارس 2020م.



1- قصر دخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحريّة والجويّة على العمانيين فقط، ووقف خروج العمانيين إلى خارج السلطنة.



2- إغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان.



3- إغلاق جميع دور العبادة لغير المسلمين.



4- تعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة.



5- إغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمّعات في الأماكن العامة بما فيها التجمّعات على الشواطئ وأماكن التنزّه مثل الأودية والجبال والرِّمَال والشلّالات والعيون المائية.



6- إغلاق جميع المحلّات في المجمعات التجارية، وتستثنى من ذلك المحلّات التموينية الغذائية والاستهلاكية، والعيادات والصيدليات ومحلّات النظّارات.



7- إغلاق الأسواق التقليدية كسوق مطرح وسوق نزوى وسوق الرستاق وسوق سناو، وكذلك وقف الأسواق الشعبية كسوق الأربعاء وسوق الخميس وسوق الجمعة.



8- منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق، ويستثنى من ذلك الطلبات الخارجية.

9- إغلاق الأندية الرياضية والثقافية.



10- إغلاق الصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلّات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية.