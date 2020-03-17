تسجيل 7 حالات جديدة بكورونا في الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند تسجيل 7 حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في الكويت خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 130 حالة ومع حالات الشفاء الـ 12 يصبح 118 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وقال السند في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء إن الحالات السبع الجديدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعا مواطنون كويتيون. وأشار إلى أن هناك أربع حالات في العناية المركزة منها 3 حالات حرجة وواحدة مستقرة في حين بلغ عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 564 حالة.