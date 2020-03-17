مقتل 6 عناصر إرهابية شمال سيناء

المصدر: (سيناء- د.ب.أ)

لقي 6 عناصر إرهابية حتفهم وأصيب 3 آخرون في حملة أمنية واسعة النطاق من جانب قوات الأمن المصرية على مناطق جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال مصدر أمني مصري، طلب عدم تسميته، إن قوات إنفاذ القانون في سيناء قامت بحملة أمنية واسعة النطاق على بؤر إرهابية تم رصدها من قبل في جنوب بئر العبد بشمال سيناء.

وأضاف المصدر أن العملية شاركت فيها عناصر من الجيش والشرطة وبالتعاون مع أهالي وسكان المنطقة من المدنيين، كما شاركت طائرات حربية في طلعات جوية مع قصف جوي على عدة مناطق في بئر العبد فجر أمس.

وأكد المصدر الأمني تكبد الجماعات المسلحة التكفيرية خسائر كبيرة حيث لقي 6 عناصر مصرعهم وأصيب 3 آخرون، كما تم تدمير سيارتين دفع رباعي ودراجات بخارية وضبط كميات من الذخيرة والأسلحة وقنابل وعبوات ناسفة أيضاً.