مصر تضع 300 أسرة في الحجر الصحي

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية إن الوزارة طبقت الإجراءات الصحية على حوالى 300 أسرة فى محافظة الدقهلية وفى القرية التي ظهرت فيها أول حالة وفاة لسيدة مصرية وتجهيز حجر لهم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة، وفقا لوسائل إعلام مصرية، أن الدولة تتخذ الإجراءات السلمية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى الكثير من الدول، مشيرة إلى أن الوزارة تجرى اختبارات للمخالطين لحصر الإصابة، كما أن منع التجمعات مهم للغاية لعدم نشر الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة الي تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحاً أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار مجاهد الى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاماً بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر50 عاماً من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتاً إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة.

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