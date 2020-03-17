تفكيك عبوات ناسفة بمقر نقطة الارتباط بالحديدة

المصدر: عدن - البيان

فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة عبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بمقر نقطة الارتباط الثالثة بخط كيلو 16 شرق مدينة الحديدة الساحلية بغرب اليمن.

وقالت مصادر ميدانية: إن الفرق الهندسية التابعة للواء الأول عمالقة قامت بإتلاف وتفكيك عدد من العبوات الناسفة التي قامت ميليشيات الحوثي بزرعها في محيط النقطة الثالثة لضباط الارتباط. وأضافت المصادر بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة أن ميليشيا الحوثي استغلت انسحاب ضباط الارتباط التابعين للقوات المشتركة احتجاجاً على عملية قنص تعرض لها مؤخراً ضابط الارتباط في القوات العقيد محمد الصليحي، وقامت بزرع العبوات الناسفة في مقر نقطة ضباط الارتباط الثالثة. وتأتي العملية بعد يوم من تفجير ميليشيا الحوثي مقر ضباط الارتباط في النقطة الخامسة .

في الأثناء، كشف تصوير جوي للقوات المشتركة قيام ميليشيا الحوثي باستحداث وحفر الأنفاق بوتيرة عالية داخل مزارع المواطنين شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة. ويظهر التصوير قيام مجاميع كبيرة من الميليشيا بحفر الأنفاق بشكل متسارع داخل المزارع وهو ما يدل على أن الميليشيا تنوي تصعيد الحرب.

إلى ذلك لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم بينهم قيادي بارز، بنيران القوات المشتركة، غرب الضالع، جنوب البلاد، حيث دارت مواجهات عنيفة في جبهة الفاخر غرب مديرية قعطبة. وذكرت مصادر عسكرية أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا، بينهم القيادي البارز المكلف بقيادة عمليات الميليشيا في جبهة الفاخر المدعو محمد المروني.

وفي محافظة الجوف نصب الجيش، كميناً محكماً لمجموعة من عناصر الميليشيا، شرق مدنية الحزم، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

في وقت نجا محافظ محافظة الجوف أمين العكيمي من هجوم استهدف موقعه بصاروخ بالستي في منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف.