استقالة الفخفاخ من حزب التكتل

المصدر: (تونس - وكالات)

أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في تدوينة على صفحته في الفيسبوك استقالته من كافة مهامه الحزبية بحزب التكتل وجاء نص التدوينة كالتالي:

وقال الفخفاخ في بيان «على إثر تكليفي من طرف رئيس الجمهورية بمسؤولية تكوين الحكومة وفقاً لمقتضيات الدستور، واعتباراً لجسامة المهمة الملقاة على عاتقي وانسجاماً مع متطلبات التكليف وسياقه وخصائصه، ودفعاً لكل لبس أو كل ما من شأنه إرباك مسار تشكيل الحكومة، أعلم الرأي العام بقرار استقالتي من كافة المسؤوليات الحزبية بحزب التكتل من أجل التفرغ كلياً لمهمة الحكومة».

إلى ذلك التقى الفخفاخ بقصر الحكومة بالقصبة كلاً من نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة للتشاور حول الوضع في البلاد.