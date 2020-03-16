مصر تعلق حركة الطيران بمطاراتها حتى آخر مارس

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، تعليق حركة الطيران بمطارات البلاد كاملة اعتباراً من ظهر الخميس المقبل وحتى 31 مارس الجاري.

كما ألزم هذا القرار بتخفيض عدد العاملين في الأجهزة الحكومية خلال ساعات.

وناشد مدبولي في مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد، المصريين للالتزام والبقاء في منازلهم.

وكانت السلطات في مصر قد علقت الدراسة في الجامعات والمدارس قبل أيام ولمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد 15 مارس، وذلك في إطار خطة شاملة للتعامل مع تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة شاملة تتضمن إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.