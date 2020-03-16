دول الخليج توسّع نطاق تدابيرها لمواجهة الفيروس

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

وسعت دول الخليج العربية، أمس، نطاق تدابيرها لاحتواء فيروس كورونا، وعلّقت سلطنة عمان، دخول غير العمانيين من جميع المنافذ باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما بدأ تطبيق قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية في السعودية لمدة أسبوعين، فيما أعلنت الكويت إعداد وتجهيز مخيم ليكون مستشفى ميدانياً للحجر الصحي.



وحضت الصحة السعودية كافة السعوديين والمقيمين في المملكة على وقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.



وأعلنت أمانة الرياض إغلاق المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة والمتنزهات في محاولة للحد من انتشار الفيروس، لكنها استثنت من الإغلاق محلات السوبرماركت والصيدليات وخدمة توصيل الطلبات للمنازل، في حين أعلنت وزارة العدل السعودية، تأجيل جميع الجلسات القضائية حتى إشعار آخر والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة.



وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات الفيروس في المملكة، شفاء ثلاث حالات من المصابين.

خدمات وقائية



وأكد العبدالعالي، أن الخدمات الوقائية داخل المجتمع، شملت تعليق العديد من الأنشطة، مناشداً المجتمع التعاون على الرغم من اعتياده على نوع معين من الأنماط المجتمعية.وشدد على ضرورة الالتزام بتوصيات الوزارة ألا وهي البعد عن المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، بالإضافة إلى الابتعاد عن التجمعات، ووقفها بكافة أشكالها.

كما أكد ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي لكل قادم من خارج المملكة لمدة 14 يوماً على الأقل.



بدورها، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، منع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع استكمالاً للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، قالت الوزارة استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة ضد فيروس كورونا، وجّه الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ، بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع.



وفي عُمان، قالت وسائل إعلام رسمية، إنّ سلطنة عمان ستعلق دخول غير العمانيين إلى أراضيها من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من غد الثلاثاء. وأعلنت السلطنة إغلاق الحدائق العامة وتعلق صلاة الجمعة والمناسبات الاجتماعية بسبب كورونا. وأعلنت وزارة الصحة في بيان إصابة جديدة بالفيروس لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا وتخضع للعزل المنزلي. وتهيب الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة.



تجهيز مخيم



أما في الكويت، فأعلنت وزارة الدفاع أن هيئة الخدمات الطبية بالجيش الكويتي، قامت بإعداد وتجهيز مخيم «الدفاع» في منطقة صبحان ليكون مستشفى ميدانياً للحجر الصحي.

وقالت الوزارة في بيان، إن الهيئة خصصت كذلك المجمع الطبي الشمالي في منطقة الجهراء محجراً صحياً وذلك بعد تجهيز وتزويد هذه المواقع بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة.