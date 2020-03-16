المنطقة تعزّز إجراءاتها لاحتواء «كوفيد- 19»

المصدر: عواصم -البيان، وكالات

تواصل دول المنطقة تشديد إجراءاتها وتعزيزها من أجل مواجهة تفشي فيروس «كورونا» (كوفيد- 19)، إذ علق المغرب جميع الرحلات الجوية، فيما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن البلاد في حالة طوارئ طبية، بينما أعلنت بغداد تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة 3 أيام، في حين أعلن الجيش المصري جاهزيته لمواجهة هذا الوباء.



وأعلنت القوات المسلحة المصرية، كامل جاهزيتها لمواجهة الفيروس ضمن خطة الجيش المصري للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع جميع المواقف الطارئة.



ووفقاً لبيان رسمي من وزارة الدفاع المصرية، احتفظت إدارة التعيينات باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية تكفي لقوة 20 ألف فرد جاهزة للدفع بها في أي من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام.



تعليق رحلات



من جهته، قرر المغرب أمس تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر بسبب «كورونا».وأعلن يوم أمس إلغاء الدورة المقبلة لمهرجان موازين للموسيقى العالمية، والتي كانت مرتقبة بين 19 و27 يونيو في الرباط.



ويستقطب هذا المهرجان كل سنة جمهوراً كبيراً وكوكبة من الفنانين العالميين والعرب.

أما في الجزائر التي أعلنت حالة وفاة رابعة بسبب الفيروس فإن التلفزيون الرسمي أعلن أن شركة الطيران الجزائرية ستعلق كل الرحلات مع فرنسا ابتداء من غدٍ الثلاثاء بسبب تفشي فيروس كورونا.



مستشفى طوارئ



من جهتها، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، أن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر تعليماته بتجهيز مُستشفى طوارئ بمنطقة الهواري لمواجهة الوباء.

وفي العراق، أعلنت الحكومة فرض حظر التجول في بغداد اعتباراً من 17 مارس وحتى 24 من الشهر ذاته، بينما أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، منح عطلة لدوائر المحافظة بدءاً من غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.