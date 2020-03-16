سلطنة عُمان تغلق جميع المنافذ وتعلق صلاة الجمعة لمواجهة كورونا

المصدر: العمانية

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع دخول غير العمانيين إلى السلطنة من باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال اجتماعها اليوم قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ۱۹ ) مايلي:

وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

يطبق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية ، بما في ذلك العمانيين .

إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات .

إيقاف إقامة صلاة الجمعة .

وقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء .

وسيتم تطبيق هذه القرارات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 17 من مارس 2020 م.

ودعت اللجنة الجميع إلى بذل المزيد من الالتزام بالتعليمات الوقائية على المستويين الفردي والجماعي ، وتأتي قرارات اللجنة وتوصياتها في إطار حرصها الشديد على صحة الأفراد وسلامتهم ، والحد من انتشار الفيروس في المجتمع المحلي.