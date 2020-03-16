حقوق الإنسان يوثق 18 ألف انتهاك لميليشيا الحوثي بحق المدنيين

المصدر: عدن ـ وكالات

وثق مكتب حقوق الإنسان في اليمن، أكثر من 18 ألف انتهاك لميليشيا الحوثي بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة في البلاد.

وأوضح تقرير صادر عن المكتب، أن هذه الانتهاكات تمت خلال عام واحد وشملت حالات قتل خارج القانون وإخفاءً قسرياً وتعذيباً ونهب ممتلكات وغيرها. وأكد وزير الإدارة المحلية، عبدالرقيب فتح، أهمية رصد وتوثيق جرائم الميليشيا وكشفها للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة، منوهاً بجهود الفرق الميدانية ومعدي التقرير.

ودعا الصحافيين والحقوقيين ومديري مكاتب حقوق الإنسان في مختلف المحافظات، إلى رصد وتوثيق انتهاكات ميليشيا الحوثي، مؤكداً أنّ حقوق المتضررين لن تسقط بالتقادم، وأن مرتكبي الجرائم سيقدمون للمحاكمات في المحاكم المحلية والدولية طال الزمن أو قصر. من جهته، أكد وزير الدولة أمين العاصمة، اللواء عبدالغني جميل، أن الميليشيا ارتكبت جرائم وانتهاكات لا يمكن حصرها بحق أبناء العاصمة واليمن عامة، موضحاً أن الواقع أكثر مأساوية من الانتهاكات التي رصدها التقرير.