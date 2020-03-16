السيسي: مصر تدعم السودان دائماً

المصدر: القاهرة ـ وكالات

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، حيث أكد أن سياسة مصر دائماً ما كانت سنداً ودعماً للسودان، خاصةً خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة.

وقال السفير بسام راضي، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل مصر.

وأضاف أن السيسي أكد أن سياسة مصر دائماً ما كانت سنداً ودعماً للسودان، خاصةً خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة. فيما أشار راضي إلى أن حميدتي أشاد من جهته بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به.