الأردن.. القبض على مصاب بكورونا بعد هروبه من المستشفى

المصدر: د ب ا

أعلن مصدر أمني أردني الأحد القبض على الأردني المصاب بفيروس كورونا المستجد والذي هرب من المستشفى حيث كان يخضع لحجر صحي.

وقال متحدث باسم مديرية الأمن العام في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "فريقا خاصا من البحث الجنائي تمكن من إلقاء القبض على الشخص الهارب من العزل الصحي من مستشفى الأمير حمزة، بعد تحديد مكان تواجده ومداهمته".

وأعلن مصدر طبي أردني في وقت سابق "الأحد" هروب المصاب بفيروس كورونا المستجد من المستشفى حيث كان يخضع لحجر صحي.

وقال مدير مستشفى الأمير حمزة الحكومي الطبيب عبد الرزّاق الخشمان في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "المواطن الأردني تامر بسام وجيه السعودي المصاب بفيروس كورونا المستجد هرب من المستشفى قبل عزله".

وأوضح أنّ" المواطن هو من بين الحالات التي تمّ الإعلان عنها اليوم، وقد قدِم من بريطانيا قبل أيّام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وثبتت إصابته بالفيروس، لكنه هرب قبل عزله وتقديم العناية الطبيّة اللازمة له".

واضاف ان "الكوادر الطبيّة العاملة في المستشفى اكتشفت أنّ المريض أقدم على الهروب رغم التحذيرات المعلنة بضرورة عدم مخالطة الآخرين له للحيلولة دون نقل العدوى".

وحذّر الخشمان "الأشخاص المقرّبين للمريض من مخالطته أو التستّر عليه"، مؤكّداً "قيام المستشفى بإبلاغ الجهات الأمنيّة المختصّة للتعامل معه، وتشديد الحراسة الأمنيّة على مواقع الحجر والعزل".

وشدّد على "ضرورة عودة المريض إلى موقع العزل ليتلقّى العناية الطبيّة اللازمة، وحتى لا يسهم في نقل العدوى لغيره".

وأعرب الخشمان عن أسفه لإعلان بعض البيانات الشخصيّة للمريض، لكن "الضرورة وحماية المواطنين تقتضي ذلك".

وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر لقناة "الاردن" الرسمية في وقت سابق إرتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى عشرة اشخاص بينهم أربعة سياح فرنسيين وامرأة عراقية.