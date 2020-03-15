المصدر: (بيروت - وكالات)

أحيا رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، ذكرى 14 آذار (مارس)، قائلاً: «يحل 14 مارس هذا العام في ظروف مأساوية وصعبة تواجه لبنان والعالم، لكن هذا اليوم سيبقى علامة مضيئة في التاريخ اللبناني».

وقال الحريري في سلسلة تغريدات عبر تويتر: «يحل 14 مارس هذا العام في ظروف مأساوية وصعبة تواجه لبنان والعالم.. لكن هذا اليوم سيبقى علامة مضيئة في التاريخ اللبناني وعنواناً للتمرد على الهيمنة والظلم والوصاية، مهما اشتدت من حولنا العواصف والأهوال». ويسير الجهد الحكومي بالأزمة المالية والنقدية ببطء، بينما تستمر الاجتماعات على مستوى لجان الخبراء وهي خمس، تمهيداً لإنجاز الخطة الاقتصادية للحكومة خلال شهر كحد أقصى.