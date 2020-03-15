تحذير أممي من توقّف 30 برنامجاً رئيساً في اليمن

المصدر: نيويورك-وكالات

حذّر مدير شعبة التنسيق لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغام، من أن 30 برنامجاً رئيساً مهدداً بالتوقف في اليمن، مشدداً على ضرورة معالجة العملة الوطنية.

وقال في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته بشأن اليمن، أن أكثر من 30 برنامجاً رئيساً في اليمن، ستتوقف في أبريل، إذا لم يتم الحصول على تمويل.

وأضاف راميش راجاسينغام، أن الريال اليمني يعاني من أزمة، حيث تصل قيمة الدولار في الجنوب بمبلغ 650 ريالاً، وفي صنعاء 600، لافتاً إلى أن هناك نزاعاً بين الأطراف بشأن اختلاف وتضارب نسب تحويل الريال، وثمة انهيار لقيمة الريال.

وشدد المسؤول الأممي، على ضرورة المضي قدماً صوب السلام، عبر فتح مطار صنعاء الدولي، الذي سيعطي للأشخاص أملاً بأن الحوار السياسي سيتغلب على الحرب، مؤكداً أن الحل السياسي كفيل بحل الأزمة.