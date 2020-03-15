المصدر: (القدس المحتلة - وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أمس، أنه سيفرض على جنوده عزلاً مدة 30 يوماً، في إطار إجراءاته لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود الذين سيعودون من إجازتهم إلى قواعدهم العسكرية، اليوم الأحد، سيبقون هناك مدة 30 يوماً متواصلة من دون أي إجازة، باستثناء أولئك الذين حصلوا على موافقة في وقت سابق. وتابع «سيعود جميع جنود القطاعات القتالية وقواعد الإرشاد والوحدات المغلقة إلى القواعد العسكرية جاهزين للبقاء فيها فترة طويلة أقصاها شهر واحد».

وارتفع إلى 164 عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، بحسب إحصاءات رسمية أaمس، بينهم اثنان بحالة خطيرة. وتقول السلطات الإسرائيلية إن هناك 55 ألفاً يخضعون للحجر الصحي بينهم جنود.