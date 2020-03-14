ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 93 حالة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) في البلاد إلى 93 حالة .

يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب "كورونا" في لبنان بلغ ثلاثة.

ويشهد مطار رفيق الحريري في بيروت إجراءات استثنائياً للوقاية من الأمراض، عبر تركيب 22 جهازاً حديثاً على جميع الممرات المتحركة والسلالم الكهربائية في المطار، لتعقيمها تلقائياً وبشكل دائم.

وأغلقت المؤسسات التربوية العامة والخاصة أبوابها حتى صباح 22 مارس الحالي ، وأعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية عن استمرار تعليق الدروس والامتحانات في كليات الجامعة وفروعها كافة حتى إشعار آخر.