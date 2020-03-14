الكويت تعلن عن 4 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: كونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تأكيد إصابة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ COVID19 ليصبح إجمالي عدد الحالات المصابة 104.

وأضافت: «حالتان لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى بريطانيا، وحالة من الجنسية الهندية مخالطة لمصاب قادم من أذربيجان، وحالة لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى قطر وفرنسا».

وكان وزير الصحة، الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن صباح اليوم شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى سبع حالات.

وأكد الشيخ باسل الصباح، أن التحاليل والفحوصات المخبرية والاشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، موضحا أنه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.