20 حالة وفاة في مصر بسبب الأمطار

المصدر: (القاهرة - أ.ف.ب)

لقي 20 شخصاً حتفهم في مصر بسبب سوء أحوال الطقس وسقوط أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في البيان الذي نشرته رئاسة الوزراء على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن «مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاماً». وأضاف: «نتج عن تلك الظروف الجوية حوالي 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية».

وكلف مدبولي مسؤولي المحافظات «بمنح اليوم السبت إجازة للمدارس والجامعات، حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة». وكان مسؤول أمني قال إن منطقة الزرايب الواقعة في حي 15 مايو (جنوب القاهرة) شهدت مقتل خمسة أشخاص، بعد أن جرفت الأمطار منازلهم. وأضاف المسؤول: «جارٍ انتشال جثامين أخرى».