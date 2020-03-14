القوات المشتركة تستهدف أوكار الحوثي في الضالع

المصدر: (عدن - البيان )

هاجمت القوات المشتركة اليمنية أمس، مواقع ميليشيا الحوثي شمال محافظة الضالع ودمرت آليات ومخازن أسلحة.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيا في الفاخر وغلق تلاه قصف مدفعي عنيف تكلل بتدمير آليات ومخازن أسلحة وثكنات في حبيل العبدي وبيت الشرجي.

ووفق ما ذكرته المصادر فقد استهدفت القوات المشتركة ثكنات عسكرية وتعزيزات لميليشيا الحوثي في حبيل العبدي وحبيل الخرازة والمناطق المحيطة ببيت الشرجي. كما قصفت بالمدفعية غرفة عمليات الميليشيا وتجمعاتهم في صبيرة وحبيل يحيى وأن القصف خلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا واجبرها على التراجع.

وأكد الناطق الرسمي باسم محور الضالع أنه تم استهدف مواقع تمركز الميليشيا في منطقة الخرازة جنوبي منطقة العود والنويشات غرب مدينة الفاخر وفي حبيل السماعي شمال بلدة صبيرة وأيضاً في حبيل يحيى شرق مدينة الحشاء بشكل مباشر. وذكرت المصادر أن المواجهات العنيفة تجددت بين القوات المشتركة والميليشيا الحوثية في جبهات الفاخر والخرازة وبتار والجُب، على شمال وغرب وجنوب مدينة الفاخر.