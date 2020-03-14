شفاء المصاب الوحيد في الأردن

المصدر: (عواصم - وكالات)

غادر المصاب الأردني الوحيد بفيروس كورونا، المستشفى، أمس، بعد فحوصات طبية أثبتت شفاءه، وفقاً لمصدر رسمي.

وأكد وزير الصحة الأردني، سعد جابر، شفاء المصاب الوحيد بفيروس كورونا. وقرّرت الجزائر، إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسبانيا، بداية من يوم الاثنين المقبل. وأشارت الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان، إنه تم أيضاً تخفيض مستوى الرحلات إلى فرنسا، بداية من اليوم السبت. وتتجه السلطات التونسية، إلى التقليص من الرحلات الجوية القادمة من أوروبا.

وقال عضو لجنة الوقاية من كورونا في تونس، د. سمير عبد المؤمن، إنّ الحكومة ستعلن في وقت لاحق، إجراءات جديدة، تحسباً للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحالة الوبائية. وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 77 إصابة، أمس. وقالت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، إنه حتى تاريخ 13 مارس، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 77 حالة.