إجراءات استثنائية عربية لوقف انتشار الفيروس

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 100 حالة بعد اكتشاف 20 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان، إن 15 حالة من المعلن عنهم اليوم مرتبطة بالسفر إلى إيران، وهم تحت الحجر الصحي، وحالة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة وهي لمواطنة كويتية، والثانية لمواطن كويتي عائد من المملكة المتحدة، والثالثة لمواطنة كويتية عائدة من إسبانيا، والاثنين من الجنسية المصرية مخالطين لحالة عائدة من أذربيجان.

وفيما طلبت السلطات الدينية الكويتية، من المواطنين أداء صلاة الجمعة في منازلهم، أعلن وزير الإعلام الكويتي، إغلاق جميع الحدائق العامة في جميع مناطق البلاد اعتباراً من اليوم حتى إشعار آخر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 11 مصرياً، تم عزلها في منشآت صحية بمدينة الرياض والأحساء وجدة والقطيف ومكة المكرمة. وأضافت الوزارة أنّ هناك 11 حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، وهم من المجموعة ذاتها المخالطة للزائر المصري، التي أعلنت خلال الأيام الماضية.

على صعيد متصل، أكّد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أنّ مخالفة القرارات والتعليمات التي أصدرتها المملكة خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا، من جرائم الخطر الموجبة للمساءلة.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنّه في حال تعمد مخالفة هذه القرارات والتعليمات من قبل المعنيين بتطبيقها، فإنّ هذا الحال مُوجبٌ للمُساءلة الجزائية، ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني.

إلى ذلك، أعلنت مملكة البحرين، تعافي تسع حالات إضافية من الفيروس لسبعة من مواطني المملكة وسيدة مصرية وأخرى تايلندية وإخراجهم من مركز العزل والعلاج بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج وفق أفضل المعايير الدولية، حسبما أوصت به منظمة الصحة العالمية ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 44 حالة حتى الآن في البحرين.

وأعلنت وزارة الخارجية العمانية، أن السلطنة ستعلق إصدار التأشيرات السياحية لمدة 30 يوماً اعتباراً من 15 مارس. ونقل بيان الوزارة على «تويتر»، عن لجنة معنية، أن السلطنة لن تسمح للسفن السياحية بالرسو في موانئها أثناء تلك الفترة، كما سيجري تعليق الأنشطة الرياضية خلالها.

وفيما قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إنّه تم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ليرتفع العدد إلى 35 حالة، أعلن السودان اكتشاف أول حالة إصابة في البلاد لرجل توفي الخميس. وقرّر العراق، إيقاف دخول الوافدين من قطر وألمانيا للبلاد، فيما قال الناطق باسم وزارة الصحة، إنّ الحظر لا يشمل المواطنين العراقيين والدبلوماسيين الأجانب.