السعودية والكويت تودعان اتفاقية المنطقة المحايدة لدى الأمم المتحدة

المصدر: (نيويورك - وام )

أودعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أمس لدى الأمم المتحدة نسخة من الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين ومذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن هذه الخطوة في إطار حرص المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة بين البلدين وانطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، لاسيما تلك المتعلقة بالاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة المتساوية، وسلامة الأراضي وتعزيز علاقات الصداقة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.