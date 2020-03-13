الكويت: إيقاف خطبة وصلاة الجمعة.. من اليوم وحتى إشعار

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت إيقاف خطبة وصلاة الجمعة بداية من اليوم وحتى إشعار آخر، بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء بالوزارة.

وأضافت الوزارة في بيان: «على الجميع الصلاة في منازلهم». وكان وزير الصحة د.باسل الصباح ذكر، أن فتوى وزارة الأوقاف تنص على جواز عدم الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة في حالات وظروف معينة بحسب صحيفة القبس .

وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر، أضاف الوزير: «ظهرت أعراض مرض كورونا المستجد على مواطنين قدموا إلى الكويت من دول مختلفة، بعضهم قدِم منذ أكثر من عشرة أيام، ولم تكن الدول التي قدموا منها قد وضِعت في عِداد المناطق الموبوءة وقت قدومهم، كأمريكا وإسبانيا، ولندن، وغيرها، كما لم تظهر عليهم العلامات إلا أمس»، مردفاً أنه «نظراً لحاجتنا إلى الوقت حتى نحصي مخالطيهم، وللتقليل من مخالطتهم لأعداد أكثر مما مضى، فإن الفتوى واضحة في هذا الشأن».