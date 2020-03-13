الكويت تحذر المقيمين من عدم التقيد بالتعليمات

المصدر: (الكويت- البيان، وكالات)

حذرت مصادر أمنية كويتية مطلعة، من أن وزارة الداخلية تدرس إبعاد من لا يلتزمون من المقيمين بالتعليمات الصحية إبعاداً إدارياً، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة استدعاء جميع المقيمين الذين دخلوا البلاد منذ يوم 27 فبراير الماضي لفحصهم، والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا. ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية، عن المصادر، القول إن «الأمن الصحي خط أحمر، والتعليمات الصادرة واضحة وصريحة، وتنص على عدم التهاون مع أي مقيم لا يلتزم شروط الحجر الصحي».

في الأثناء، أعلنت الصحة الكويتية، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 80 حالة.