السعودية توسّع نطاق حظر السفر والرحلات

المصدر: الرياض-البيان، وكالات

قررت المملكة العربية السعودية تعليق سفر السعوديين والمقيمين مؤقتاً، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من «دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والهند، وباكستان، وسيرلانكا، والفلبين، والسودان، وإثيوبيا، وجنوب السودان، واريتريا، وكينيا، وجيبوتي، والصومال».

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية في بيان، أن حكومة المملكة قررت كذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجوداً بها خلال الـ 14 يوماً السابقة لقدومه. وأوضح أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

وشدد المصدر المسؤول على أن القرار يعطي مهلة 72 ساعة للسعوديين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر، لافتاً إلى أن قرار التعليق استثنى الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

تجنب المناسبات

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة السعودية أهمية تجنب إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور فيها عن 50 شخصاً، وضرورة تجنب المصافحة، حيث إنها من أكثر أسباب انتقال العدوى، وذلك لسلامة الجميع من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت وزارة الخارجية تأجيل عقد القمتين السعودية - الأفريقية، والعربية - الأفريقية اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من العام الجاري، وذلك إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقاً، وذلك حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشياً مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات.إجراءات وقائية

إلى ذلك، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة إقامة صلاة الجمعة اليوم في جميع مساجد وجوامع المملكة.

وأصدرت وزارة الشؤون الإسلامية، تعميماً، جاء فيه «انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فيروس كورونا، اعتمدوا النظر (فوراً) في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة، ويحدد أقرب مسجد له مهيأ لكي تقام فيه صلاة الجمعة، وتُفاد هذه الوكالة بما تم عاجلاً، وينتظر التوجيه حيال الإذن بإقامة صلاة الجمعة فيها».

وقالت الوزارة، إن إصدار هذا التعميم يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فيروس كورونا.