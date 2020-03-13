السلطة الفلسطينية: إسرائيل تعتدي على الأقصى

المصدر: (رام الله - د.ب.أ)

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، أمس، إن إسرائيل تعتدي بشكل صارخ على حرمة المسجد الأقصى، وتمسّ مشاعر المسلمين بطريقة متعمّدة واستفزازية.

ونددت الوزارة، في بيان، برفع مجموعة إسرائيلية داخل باحات الأقصى صباح الخميس لوحة للهيكل اليهودي وأداء صلوات تلمودية علنية قرب باب الرحمة. واعتبرت الوزارة أن إسرائيل تنفذ صفقة القرن الأمريكية على المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات والمظاهر الاستفزازية لمستوطنيها، والقيود التي يتم فرضها على المصلين المسلمين.

وأضافت أنّ الاقتحامات المتواصلة ومظاهرها الاستفزازية تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المسجد الأقصى، وأنها تعمل على فضح هذا المخطط على مستوى الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختصة.