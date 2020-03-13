تبون إلى تونس الاثنين.. وليبيا في قلب المباحثات

المصدر: (تونس - البيان)

يؤدي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة رسمية إلى تونس الاثنين المقبل، يلتقي خلالها نظيره الوتنسي قيس سعيد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وقرر البرلمان التونسي عقد جلسة عامة الثلاثاء، لاستقبال الرئيس تبون الذي سيلقي كلمة يتوجه بها للشعب التونسي. ومن المنتظر أن يتم التخصيص الجانب الأكبر من الزيارة للتعاون الثنائي في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية وتنمية المناطق الحدودية بين البلدين.

ومن المرتقب أن يحتل الملف الليبي صدارة المحادثات، نظراً إلى ما يمثله من أهمية قصوى لتونس والجزائر، لا سيّما في ظل الحراك الدبلوماسي التي تقوده الجزائر من أجل بلورة حل سياسي ترضي جميع الأطراف في ليبيا.