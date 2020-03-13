قرقاش: الإمارات تدعم جهود السعودية لتطبيق اتفاق الرياض

دبي، الرياض - البيان

شدّد معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على دعم دولة الإمارات لجهود المملكة العربية السعودية لتطبيق اتفاق الرياض وتجاوز تحدّيات تنفيذه. وكتب معاليه في تغريدة على «تويتر»: «تدعم الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها المتواصلة لتطبيق اتفاق الرياض وتجاوز التحديات التي تواجه تنفيذه وبما يحقق مصلحة اليمنيين، وندعو الأطراف اليمنية إلى التعاون الإيجابي مع هذه الجهود وتهيئة الظروف لتنفيذ الاتفاق بنجاح». إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن حرص حكومة المملكة على أمن واستقرار اليمن، وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض تحقيقاً لغاياته وأهدافه التي يأتي على رأس أولوياتها تأمين العيش الكريم بأمان واستقرار للشعب اليمني، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله. وأشارت إلى أنّ المملكة تعمل انطلاقاً من ذلك على إنشاء مشاريع تنموية مختلفة، وإنهاء مشاريع قيد الإنشاء في جميع المحافظات، امتداداً للدعم الذي لم تتوانَ المملكة في تقديمه واستمراراً للعناية بالشعب اليمني.

ودعت المملكة طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ الاتفاق، مقدمين المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية المعهودة عنهم، دون تصعيد يفوّت فرصاً يتحقق بكسبها مصلحة اليمنيين، والعمل معاً لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، بعيداً عن المهاترات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة وتزيد الفجوة بين الأطراف، ولا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه.