وقف جميع رحلات السكك الحديد في مصر

المصدر: د ب ا

قررت هيئة السكك الحديدية المصرية، إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية في عموم البلاد نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.

وأشار بيان أصدرته الهيئة إلى حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم 989 بمؤخرة قطار 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة والذي كان محجوزاً في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة،ونتج عن ذلك بعض الإصابات.

كان مصدر أمنى مصري قد افاد بأن قطارين اصطدما ببعضهما اليوم الخميس بمنطقة امبابة بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، فيما تشهد البلاد حالة من الطقس السيئ .

وقال إن القطارين كانا قادمين من الصعيد جنوب مصر إلى القاهرة .

من جانبها ذكرت وزارة الصحة ان الحادث اسفر عن 13 مصابا ولكن لم تحدث وفيات.

