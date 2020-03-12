بالصور..عاصفة التنين تحول نهار مصر إلى ليل وتتسبب بخسائر كبيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

حولت عاصفة التنين التي ضربت مصر اليوم الخميس نهارها إلى ليل وتسببت بخسائر بشرية ومادية .

وضربت أمطار رعدية وسيول القاهرة وعددا من المحافظات المصرية، الخميس، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية، في حين أغلقت السلطات المدارس والمؤسسات الحكومية وأحد المطارات والخط الأول من مترو الأنفاق، وفقا لمسؤولين.

وتتعرض مصر لعاصفة قوية، أطلق عليها اسم "التنين"، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي من جراء تلاقي رياح ساخنة قادمة من ليبيا، مع رياح باردة قادمة من أوروبا.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تم تداول صور لطرق غمرتها المياه، وأخرى تظهر فيها بعض المدن وقد تحول فيها النهار إلى ليل، لاسيما في مدينتي الشروق ومدينتي شرق القاهرة.

وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن موجة الطقس التي تشهدها مصر تسببت في غلق عدد من الطرق الرئيسية، وانهيار عدد من المنازل، ووفاة طفلة إثر سقوط شجرة عليها.

كما ضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة مع موجات من البرق والرعد محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، حيث تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة وصعوبة الرؤية في اصطدام سيارة بعدد من أعمدة الإنارة وتحطيم إحدى مظلات الإنتظار في شارع الكورنيش.