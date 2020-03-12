سلطنة عمان توقف التأشيرات السياحية لجميع الدول

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلطنة عمان اليوم الخميس إيقاف جميع التأشيرات السياحية لجميع الدول.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع كورونا عددا من القرارات والاجراءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) وهي:

1.إيقاف التأشيرات السياحية لجميع الدول.

2.إيقاف الفعاليات الرياضية بكافة أنواعها.

3.إيقاف جميع الأنشطة الطلابية غير الصفية مع الأخذ في الاعتبار

الإجراءات التي قد تحدد لاحقاً والواجب اتباعها حسب المعطيات الوبائية.

4.إيقاف دخول السفن السياحية لموانئ السلطنة.

5.اقتصار حضور جلسات المحاكم على المعنيين بالقضايا فقط.

6.منع تقديم الشيشة في كافة المرافق المصرح لها.

كما أوصت اللجنة بعدم السفر إلى خارج السلطنة إلا للضرورة القصوى ،

واتباع الإجراءات الوقائية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية

والاجتماعية وعدم ارتياد دور السينما ..