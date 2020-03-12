البحرين: إيران ارتكبت شكلا من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دولياً

المصدر: البيان الإلكتروني

اتهم الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني إيران بارتكاب شكلا من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دولياً، بمخالفتها القوانين والأعراف الدولية وذلك بعدم ختمها جوازات سفر المواطنين البحرينيين عند دخولهم وخروجهم من إيران.

جاء ذلك في اجتماع مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مملكة البحرين..لاطلاع السلطة التشريعية على آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

واكد الوزير أن البحرين نجحت في التعامل مع الموقف، وهذا النجاح أشاد به الجميع بما فيهم منظمة الصحية العالمية موضحاً أن هناك إجراءات تواكب تطور الوضع الصحي وأخرى من أجل استعدادات احترازية للمراحل القادمة.

وأوضح أن من أهم التحديات في هذا الموضوع الصحي العام، تكتم إيران حول انتشار الفيروس في بداية الأمر ٫مشدداً على أن إيران خالفت القوانين والأعراف الدولية كما لم تقم بختم جوازات السفر لدخول وخروج المواطنين البحرينيين ، مع العلم اننا لم نمنع مواطنينا من السفر إلى إيران.

واعتبر أن إيران وبهذا التصرف سمحت بانتقال فيروس خطير للخارج ، وأن هذا الامر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الاخرين.

وقال : " نحن معنيون أمام جلالة الملك والشعب لحماية المجتمع وسلامته وبمثل ما نحرص على سلامة مواطنينا ومقيمينا بالداخل فإننا أيضا معنيون ولن نتخلى عن مواطنينا بالخارج ويجب أن تكون هناك ثقة بالإجراءات المتخذة من جانب وزارة الصحة والفريق الطبي والتأكيد على أن تكون الإجراءات لصالح الصحة العامة ".

وأضاف يجب ألا نسمح لهذا الأمر أن يتحول إلى قضية أمنية ، اليوم نحن نتعامل مع وضع صحي لكن لانترك المجال للتحول إلى وضع أمني ، مؤكدا على أن الموقف يتطلب التعامل بحكمة وذلك بالتمسك بالثوابت الوطنية لمواجهة هذا الامر والتعامل معه من خلال ضميرنا الوطني ومسئوليتنا الوطنية.

وشدد على أن الموقف غير قابل للتسيس أو الطائفية وأن البحرين نجحت في مواجهة هذا الوضع بتضافر الجميع وكل جهود المواطنين مطلوبة في مواجهة فيروس كورونا.