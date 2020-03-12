18 قتيلاً عراقياً في ضربات جوية على مقرات الحشد الشعبي في سوريا

المصدر: أ ف ب

قُتل 18 مقاتلا على الأقل في صفوف قوات الحشد الشعبي العراقي بغارات جوية في منطقة البوكمال في غرب سوريا قرب الحدود مع العراق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد "قتل 18 عنصرا من قوات الحشد الشعبي العراقي في منطقة الحسيان في منطقة البوكمال" في قصف "نفذته ثلاث طائرات استهدفت قاعدة الإمام علي ومنطقة الحسيان في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق، التي تتخذها المليشيات الموالية لإيران مقرات عسكرية لها".

ويأتي ذلك بعيد سقوط عشرة صواريخ على الأقل على قاعدة التاجي العسكرية التي تؤوي جنوداً أمريكيين شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل جنديين، أمريكي وبريطاني، ومتعاقد أمريكي، بحسب ما كشف مسؤول عسكري أمريكي لوكالة فرانس برس.