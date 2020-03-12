وفاة في لبنان وإصابات في السعودية والمغرب

المصدر: (عواصم - وكالات)

سجّل لبنان، أمس، ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 61 حالة، وفق ما أكدت وزارة الصحة اللبنانية.

وأفاد مسؤول في الوزارة، بأن المتوفى لبناني الجنسية، مشيراً إلى أنه لم يكن مسافراً في الخارج، وإنما اختلط مع أشخاص مصابين قدموا إلى لبنان. وأوضح المسؤول أن الحالة الصحية للمتوفى تدهورت قبل تشخيصه بالفيروس، ووضعه في الحجر الصحي. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، عن المدير العام في وزارة الصحة، وليد عمار، تسجيل ثماني إصابات جديدة بالفيروس.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت مبكر من صباح أمس، رصد إصابة جديدة بفيروس كورونا، لمواطن مصري في مطار جدة، قادم من نيويورك. وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، عن رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادماً من نيويورك، متجهاً إلى القاهرة، عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وقال البيان إنّ كاميرات الرقابة الصحية الحرارية، رصدت ارتفاعاً في درجة حرارة المريض، وتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة. كما أعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل إصابتين جديدتين، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى خمس حالات.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تأكيد إصابة زوجة وابنة السائح الفرنسي المصاب بالفيروس، والذي تم الإعلان عنه الثلاثاء، كثالث حالة مؤكدة في المغرب.

وأفادت الوزارة بأن الحالتين الجديدتين، تخضعان للمراقبة الطبية في العزل الصحي منذ يومين، حيث تم اتباع الخطوات المعمول بها، من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد إصابتهما. كما أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس، وأن الوضع الصحي للمصابين الـ 30 مستقرة.